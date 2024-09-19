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Сообщения об уязвимости в реестре электронных повесток опровергли

Сообщения об уязвимости в реестре электронных повесток опровергли

Издание «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) со ссылкой на анонимного эксперта опубликовало новость, в которой утверждается, что на сайте электронных повесток России обнаружена уязвимость.

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