Сообщения об уязвимости в реестре электронных повесток опровергли

Издание «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) со ссылкой на анонимного эксперта опубликовало новость, в которой утверждается, что на сайте электронных повесток России обнаружена уязвимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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