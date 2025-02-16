🏛 Новый Херсонес не будет работать 17 февраля Комплекс и все его объекты закроют для посещения из-за проведения технического дня, сообщили в пресс-службе Нового Херсонеса.
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🏛 Новый Херсонес не будет работать 17 февраля Комплекс и все его объекты закроют для посещения из-за проведения технического дня, сообщили в пресс-службе Нового Херсонеса.