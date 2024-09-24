Искреннее слово потерянного поколения: интересные факты о Ремарке

Великий литератор ушел из жизни ровно 54 года назад Классик литературы XX века, один из ярчайших писателей, представлявших так называемое "потерянное поколение", Эрих Мария Ремарк ушел из жизни 54 года назад - 25 сентября 1970-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии