Десять лет спустя. Тайна убийства Муаммара Каддафи

Ровно 10 лет назад, 20 октября 2011 года, был убит лидер Ливии полковник Муаммар Каддафи. Авиация НАТО нанесла удар по колонне машин близ города Сирта, а повстанцы захватили и буквально растерзали тяжело раненного главу государства, которым он правил более 40 лет Незадолго до этого Каддафи вместе с сыновьями возглавил сопротивление коалиции коллективному Запада, терзающего страну, и сказал, обращаясь к народу своей страны: «Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами, как мученик».