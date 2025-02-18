Жилой комплекс и завод: в Крыму реализуют два инвестпроекта на 5,6 миллиарда рублей

В Крыму согласовали реализацию двух крупных инвестпроектов на общую сумму 5,6 миллиарда рублей. Один из них предполагает строительства жилого комплекса в Саках, другой – возведение завода по производству железобетонных изделий в Джанкое.
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