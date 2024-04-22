15+ старинных вещей, которые переживут даже египетские пирамиды и останутся как новенькие

Многие знают, что качество некоторых современных вещей и предметов быта оставляет желать лучшего. Одежда, обувь, бытовая техника — все это быстро изнашивается, и приходится покупать новое, причем за баснословные деньги.
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