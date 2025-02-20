Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сийярто обсудил с главой Минфина США отмену санкций против России

Сийярто обсудил с главой Минфина США отмену санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой американского Минфина Скоттом Бессентом возможность отмены некоторых санкций против России в области энергетики.

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