CNN: служба маршалов США стала косвенно участвовать в охране Илона Маска

Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и бизнесмена Илона Маска, делегировав свои полномочия нескольким из его охранников.
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