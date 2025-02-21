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CNN: служба маршалов США стала косвенно участвовать в охране Илона Маска

CNN: служба маршалов США стала косвенно участвовать в охране Илона Маска

Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и бизнесмена Илона Маска, делегировав свои полномочия нескольким из его охранников.

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