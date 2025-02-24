Депутат Ветров призвал проводить в школах беседы об угрозах мошенников

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров предложил организовать просветительские беседы в российских школах для информирования учеников о рисках телефонного мошенничества.
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