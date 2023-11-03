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Politico: Украина призывает Европу не бросать ее на произвол судьбы

Politico: Украина призывает Европу не бросать ее на произвол судьбы

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Украинские политики упрашивают Европу продолжить поддержку Киева, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом о неудачном контрнаступлении ВСУ.

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