Politico: Украина призывает Европу не бросать ее на произвол судьбы

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Украинские политики упрашивают Европу продолжить поддержку Киева, несмотря на заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом о неудачном контрнаступлении ВСУ.
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