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62ИНФО | Новости Рязани

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  • Boris Borisov
    Надо же ! Там где бакинские  там и притон !В Рязани ликвидир...
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    Вечная память нашему защитнику.Соболезнование семье❤️ будем помнить.В Сасовском район...

Новая Каховка поблагодарила бойца из Рязани

Новая Каховка поблагодарила бойца из Рязани

"Мы решили сделать подборку с фотографиями многонациональной российской армии. Поэтому можете смело присылать нам свои фото и заодно рассказать, откуда вы приехали на защиту рубежей нашей общей Родины!" - написали авторы Телеграм-канала.

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