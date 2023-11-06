Новая Каховка поблагодарила бойца из Рязани

"Мы решили сделать подборку с фотографиями многонациональной российской армии. Поэтому можете смело присылать нам свои фото и заодно рассказать, откуда вы приехали на защиту рубежей нашей общей Родины!" - написали авторы Телеграм-канала.
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