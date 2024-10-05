Павел Дуров впервые опубликовал фото со своим ребенком

Личная жизнь скрытного Павла Дурова несколько месяцев назад стала достоянием общественности. Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram, связь с которой он на днях отрицал, продолжает раскрывать факты об их отношениях.
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