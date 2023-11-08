НАТО сделал последний шаг перед большой войной. Лондон пустился во все тяжкие

ГБ

Геннадий Бережнов

Действия Запада и подготовкой к большой войне с Россией становятся явью каждый день. Если конечно учесть, что они окончательно сошли с ума, то можно в это поверить. Однако жить то они и США хотят и поэтому знают куда палки кидают. Так было с окончания ВОВ и до сего дня. Их гложет безысходность своих надежд и желаний и чесотка каждый день. Хотите жить терпите ,господа!