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НАТО сделал последний шаг перед большой войной. Лондон пустился во все тяжкие

НАТО сделал последний шаг перед большой войной. Лондон пустился во все тяжкие

НАТО явно сделал последний шаг перед большой войной против России. Страны альянса намерены бессрочно приостановить своё участие в ДОВСЕ.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Действия Запада и подготовкой к большой войне с Россией становятся явью каждый день. Если конечно учесть, что они окончательно сошли с ума, то можно в это поверить. Однако жить то они и США хотят и поэтому знают куда палки кидают. Так было с окончания ВОВ и до сего дня. Их гложет безысходность своих надежд и желаний и чесотка каждый день. Хотите жить терпите ,господа!
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