НАТО явно сделал последний шаг перед большой войной против России. Страны альянса намерены бессрочно приостановить своё участие в ДОВСЕ.
НАТО сделал последний шаг перед большой войной. Лондон пустился во все тяжкие
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Действия Запада и подготовкой к большой войне с Россией становятся явью каждый день. Если конечно учесть, что они окончательно сошли с ума, то можно в это поверить. Однако жить то они и США хотят и поэтому знают куда палки кидают. Так было с окончания ВОВ и до сего дня. Их гложет безысходность своих надежд и желаний и чесотка каждый день. Хотите жить терпите ,господа!
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