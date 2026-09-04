До +23 градусов и дожди: прогноз погоды на выходные в Воронежской области

В предстоящие выходные в Воронежской области ожидается теплая, но преимущественно облачная погода. В субботу, 5 сентября, днем воздух прогреется до +23 градусов, вероятность осадков составит 60%.
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