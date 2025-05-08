Додик прилетел в Москву на парад в честь 80-летия Победы

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик 8 мая прилетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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