Глава Тверской области встретил Пасху в Спасо-Преображенском соборе

В Спасо-Преображенском соборе в Твери впервые за 101 год прошло Пасхальное богослужение. В ночь на 5 мая в честь Светлой Пасхи множество людей собрались внутри, принял участие в знаковом событии и губернатор Тверской области Игорь Руденя.