Новые требования к кассовому оборудованию обсудили на семинаре с предпринимателями Бобруйщины.

Состояние работы субъектов хозяйствования по переходу на использование кассового оборудования, которое соответствует новейшим требованиям, - этот вопрос был вынесен на повестку дня семинара, проведенного представителями отдела экономики райисполкома и налоговой службы с предпринимателями Бобруйщины.
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