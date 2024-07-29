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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Независимо от ситуации с TNT, Адам Сильвер провел отличную работу в интересах игроков»

«Мне очень нравится Адам Сильвер. Он отлично работает. В первую очередь он представляет интересы владельцев, а затем игроков.

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