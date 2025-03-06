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«Турки ждут!»: в РУТ преподаватель Ирада Мамедова учит студенток не геополитике, а тусовкам с восточными принцами

«Турки ждут!»: в РУТ преподаватель Ирада Мамедова учит студенток не геополитике, а тусовкам с восточными принцами

Avia.pro - СМИ В главном вузе Минтранса — РУТ (МИИТ) — разгорелся скандал, от которого челюсть падает на пол: преподаватель Ирада Мамедова превратила занятия по международным отношениям в цирк с турецким акцентом.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Это послание в кабинет министров Мишустину, что у Вас там делает отдел образования? Кого воспитывает?  Или это передовой опыт такой у нас в России распространяете? ---&quot;Это что, теперь вуз — не храм науки, а базар восточных ухажёров? Мамедова со своим напором, как таран, врывается в умы девчонок, и её перлы — просто песня! Давайте разберём этот абсурд и посмеёмся над её &quot;педагогическим&quot; рвением.&quot;
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5 час.
Андрей Павлов
Верной дорогой идем, товарищи! В детсаду учат накрывать достархан, в школе в день родной речи ходят с таджикскими флажками и изучают его культуру, так почему бы ВУЗу не ориентироваться на турецких принцев? Кравцов, которого дума утвердила, перед этим оплевав с ног до головы, это нормально принимает, так почему бы и нет? Страна под чутким руководством верховной власти последовательно движется к полной мигрантизации.
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5 час.
igor kim
Верной дорогой к гибели ведут нас наши господа.
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1 час.
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