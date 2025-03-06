«Турки ждут!»: в РУТ преподаватель Ирада Мамедова учит студенток не геополитике, а тусовкам с восточными принцами

Александр Шипилов Это послание в кабинет министров Мишустину, что у Вас там делает отдел образования? Кого воспитывает? Или это передовой опыт такой у нас в России распространяете? ---"Это что, теперь вуз — не храм науки, а базар восточных ухажёров? Мамедова со своим напором, как таран, врывается в умы девчонок, и её перлы — просто песня! Давайте разберём этот абсурд и посмеёмся над её "педагогическим" рвением."

Андрей Павлов Верной дорогой идем, товарищи! В детсаду учат накрывать достархан, в школе в день родной речи ходят с таджикскими флажками и изучают его культуру, так почему бы ВУЗу не ориентироваться на турецких принцев? Кравцов, которого дума утвердила, перед этим оплевав с ног до головы, это нормально принимает, так почему бы и нет? Страна под чутким руководством верховной власти последовательно движется к полной мигрантизации.