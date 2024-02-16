29-я конференция «Информационные технологии в страховании»

Дата и время проведения: 27 марта 2024 г., 10.00-17.00Место проведения: отель Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5*, МоскваДля кого: директора по ИТ, руководители ДИТ, операционные директора, руководители всех подразделний страховых компаний, заинтересованных в ИТ, а также представители ИТ-компанийAHConferences продолжает цикл конференций, посвященных развитию информационных технологий и систем страховых компаний.