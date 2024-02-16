Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

29-я конференция «Информационные технологии в страховании»

29-я конференция «Информационные технологии в страховании»

Дата и время проведения: 27 марта  2024 г., 10.00-17.00Место проведения:  отель Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5*, МоскваДля кого: директора по ИТ, руководители ДИТ, операционные директора, руководители всех подразделний страховых компаний, заинтересованных в ИТ, а также представители ИТ-компанийAHConferences продолжает цикл конференций, посвященных развитию информационных технологий и систем страховых компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх