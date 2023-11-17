Лиса вышла к людям на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Деревня Бугры в окружении мегаполиса стала местом обитания для диких животных. Еще в октябре местные жители заметили на одной из усадеб выводок диких куропаток, теперь лиса вышла прямо к новосибирским новостройкам.
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