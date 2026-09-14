Эксперт Ахмедов: россиян в октябре ожидают 22 рабочих дня

Россиян, работающих по графику 5/2, в октябре ожидают 22 рабочих и девять выходных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.