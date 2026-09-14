Эксперт Ахмедов: россиян в октябре ожидают 22 рабочих дня

Россиян, работающих по графику 5/2, в октябре ожидают 22 рабочих и девять выходных дней. Об этом РИА Новости сообщил доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым