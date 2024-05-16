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Главы МИД стран ЕС поддержали протестующих в Грузии против закона об иноагентах

Главы МИД стран ЕС поддержали протестующих в Грузии против закона об иноагентах

В столице Грузии, Тбилиси, проходят масштабные протесты против принятого 14 мая в третьем чтении закона об иностранных агентах.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Грызуны похоже забыли выражение &quot;Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку&quot;. Дерьмократия по-американски, это где надо и когда надо пиндосам, а когда не надо, то это уже совсем не демократия, а её ущемление. ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!! Любой человек в Пиндостане может быть объявлен иноагентом по любой, самой надуманной причине и это дерьмократично ПРАВИЛЬНО! Но не дай Бог, любого пиндоса или человека на которого влияют пиндосы или через него решают свои задачи, объявить иноагентом, то это уже антидерьмократично! А грызуны решили, то они ровня пиндосам. Понимать надо, а то как дети малые, чесслово... Гейропа себе такого не позволяет, хозяин не разрешает.
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