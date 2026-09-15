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Дефицит ликвидности растёт: ЦБ скорректировал прогноз на 2026 год

Дефицит ликвидности растёт: ЦБ скорректировал прогноз на 2026 год

Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год до 4,0-5,2 трлн рублей, что на 1,6 трлн больше предыдущей оценки.

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