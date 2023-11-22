В Российско-Китайском торгово-промышленном парке разместят тверских резидентов

Делегация Тверской области находится с бизнес-миссией в Китайской Народной Республике. 22 ноября губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный консул Российской Федерации в городе Шэньян Сергей Черненко, представители органов власти и предприятий Верхневолжья ознакомились с работой Российско-Китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне.