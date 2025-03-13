Учёным удалось воскресить вымершее животное — но его судьба была трагична

Клонирование вымерших животных является амбициозной целью научного сообщества. Хотя ученые усердно трудятся над восстановлением исчезнувших видов, пока удалось вернуть к жизни лишь несколько из них на ограниченный срок.
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