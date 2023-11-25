Отдых во время стресса, витамины без повода и еще две вещи, которые снижают иммунитет

Главный защитник нашего организма от инфекций — это иммунитет. Если его отключить хотя бы на несколько часов, мы просто будем «сожраны» бактериями, грибами, паразитами и вирусами и совершенно точно погибнем.
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