14 детских дразнилок из СССР и 90-х, которые знал каждый ребёнок

В доинтернетовское время дети не сидели по домам как сейчас, уткнувшись в смартфон или ноутбук. Тогда жизнь вовсю кипела во дворах многоэтажек и на поселковых улицах, где дети собирались компанией для живого общения, играли в весёлые и порой небезопасные игры, бегали по стройкам с гаражами, бросали в воду карбид, рассказывали друг другу стихострашилки по маленького мальчика.