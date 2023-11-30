Вице-президент США Харрис обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2016 года

Виктор Тимошевский Так там Россия Бидона на трон посадила напрямую,чтобы Америгу порвать в клочья. А эта недалекая всему этому подыгрывала. Ну , тупая! Как говаривал М.Задорнов. дошло до дуры за 7 лет. Эстонцы отдыхают.

Сергей Кочегаров Ага, на рынках плакаты развешивали, ценники правили, в бюллетенях галочки ставили... И всё это Петров и Баширов по приказу свыше. В общем кто не скачет, тот Трампаль.