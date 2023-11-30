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Вице-президент США Харрис обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2016 года

Вице-президент США Харрис обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2016 года

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис обвинила Москву во вмешательстве в выборы главы государства 2016 года, по итогам которых хозяином Белого дома стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Так там Россия Бидона на трон посадила напрямую,чтобы Америгу порвать в клочья. А эта недалекая всему этому подыгрывала. Ну , тупая! Как говаривал М.Задорнов. дошло до дуры за 7 лет. Эстонцы отдыхают.
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4 час.
Сергей Кочегаров
Ага, на рынках плакаты развешивали, ценники правили, в бюллетенях галочки ставили... И всё это Петров и Баширов по приказу свыше. В общем кто не скачет, тот Трампаль.
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3 час.
Борис Виленский
Конечно, мы и Линкольна убили, и Кеннеди (обоих), и 15 млн. индейцев...
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2 час.

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