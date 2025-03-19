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Депутаты Госдумы подготовили законопроект о штрафах до 7 млн рублей за рекламу онлайн-казино

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о штрафах до 7 млн рублей за рекламу онлайн-казино

В России хотят ввести многомиллионные штрафы за рекламу онлайн-казино. По данным «Известий», депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект с поправками в КоАП с целью установить административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе и ввести штрафы за продвижение онлайн-казино.

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