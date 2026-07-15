На Сахалине осудят гендиректора предприятия и его завхоза за уничтожение более двух тысяч деревьев

В Сахалинской области следователи ОМВД России «Александровск-Сахалинский» завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора лесозаготовительного предприятия и заведующего хозяйством этой же организации, обвиняемых в совершении экологического преступления, повлёкшего многомиллионный ущерб государству.