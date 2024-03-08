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Парламентская газета

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В Белгородской и Курской областях объявлена ракетная опасность

В Белгородской и Курской областях объявлена ракетная опасность

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях, когда звучит такой сигнал, по возможности не следует подходить дома к окнам.

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