В Белгородской и Курской областях объявлена ракетная опасность

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях, когда звучит такой сигнал, по возможности не следует подходить дома к окнам.
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