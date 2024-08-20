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Член СПЧ Кабанов признал риск превращения указа Путина в лазейку для экстремистов

Член СПЧ Кабанов признал риск превращения указа Путина в лазейку для экстремистов

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов в разговоре с Ридусом прокомментировал новый указ президента Владимира Путина о предоставлении иностранцам права временного проживания в России при их несогласии с «деструктивными неолиберальными установками» своих стран.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да Боже мой, хватит уже завозить в Россию мигрантов,  давать им гражданство, становится стыдно за Россию - гражданство всём кому не попали, один мигрант приедет и привезёт с собой целый кишлак или аул.
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