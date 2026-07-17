Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россиянин получил 13 лет колонии за попытку вывоза подшипников заграницу

Россиянин получил 13 лет колонии за попытку вывоза подшипников заграницу

В Москве осудили мужчину за попытку вывоза подшипников на Украину. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, 59-летний Карецкий Роман приобрел на территории России специальные авиационные подшипники, которые используются в военной технике, такой как вертолеты семейства «Миля» и «Камова».

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