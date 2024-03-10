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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Безумная кардио-тренировка прошлым вечером»

Патрик Беверли: «Безумная кардио-тренировка прошлым вечером»

«Милуоки» проиграл гостевую игру в Лос-Анджелесе со счетом 122:123. Защитник «Бакс» Патрик Беверли провел 16 минут на площадке и набрал 0 во всех статистических категориях, промазав три броска с игры.

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