В аграрно-экономическом колледже соревновалась в бильярде работающая молодежь района. Рассказываем, кто выиграл.

В Бобруйском аграрно-экономическом колледже прошли соревнования по бильярду в индивидуальной дисциплине, в которых состязались работающая молодежь района, молодежный актив районной организации РОО ´Белая Русь´ и учащиеся колледжа.
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