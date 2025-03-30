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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В аграрно-экономическом колледже соревновалась в бильярде работающая молодежь района. Рассказываем, кто выиграл.

В аграрно-экономическом колледже соревновалась в бильярде работающая молодежь района. Рассказываем, кто выиграл.

В Бобруйском аграрно-экономическом колледже прошли соревнования по бильярду в индивидуальной дисциплине, в которых состязались работающая молодежь района, молодежный актив районной организации РОО ´Белая Русь´ и учащиеся колледжа.

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