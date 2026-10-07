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Мировое обозрение

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В Киеве гремят взрывы, 20 ракет ударили по Трипольской ТЭС и объектам ВСУ

В Киеве гремят взрывы, 20 ракет ударили по Трипольской ТЭС и объектам ВСУ

Главное в тезисах: Масштаб удара: Около 20 ракет выпущено по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, включая крупнейшую электростанцию Киевской области — Трипольскую ТЭС.

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