Марочко: РФ контролируют участок дороги у Юнаковки, ВСУ не могут вернуть позиции

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев у Юнаковки Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, лишив Вооруженные силы Украины возможности вернуть ранее утраченные позиции.
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