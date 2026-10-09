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Обозреватель Бутырин: задержание Звинчука можно расценивать как провокацию

Обозреватель Бутырин: задержание Звинчука можно расценивать как провокацию

Ситуацию с задержанием руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука можно расценивать только как провокацию, направленную на эскалацию конфликта между Россией и европейскими странами.

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