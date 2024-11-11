Видео из лагеря для детей бойцов СВО вызвало грубую критику со стороны телеведущего. В детском лагере «Ахмат» известный волонтёр Ульяна Стриж сняла видео, где дети поют песню про «вагнеров», вызвав странный скандал.
Видео из лагеря для детей бойцов СВО вызвало грубую критику со стороны телеведущего (ВИДЕО)
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Константин Самарин
Кто-то уж очень старается стереть память о "Вагнере".
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10 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Как кто? Шойгу пошел наверх. Больше того, он сейчас пытается увести от уголовного преследования за похищенные триллионы Цаликова. Он давит на депутатов Тувы, чтобы протащить Цаликова в депутатский корпус и обеспечить ему неприкосновенность. Того самого Цаликова, который сидя на госокладе, умудрился попасть в список мировых богатеев от ФОРБС. Они для этого и Е. Пригожина убили, и Вагнер разогнали, чтобы никто не смел говорить о их воровстве и предательстве. Генерала И.Попова зато правду, высказанную нач. ГШ, сейчас всеми правдами и неправдами пытаются упрятать в тюрьму, чтобы заткнуть ему рот. А это армия И. Попова приняла на себя главный удар летнего контрнаступа ВСУ-НАТО и выстояла. Но у вороватых чиновников за правду наказывают. Поэтому и память о Вагнере пытаются стереть, чтобы люди забыли об их преступлении с саботажем со снарядами при штурме Бахмута. Тогда из-за этого "Вагнер" понесла дополнительные потери в десятки тысяч отличных штурмовиков. Их сейчас так не хватает в Курской. Но у вороватых чиновников в лампасах свои интересы, отличные от интересов России и её народа. Вот и за курскую трагедию россиян так никто и не ответил.
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9 час.
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