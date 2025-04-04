Российские операторы дронов уничтожили четыре пикапа ВСУ

Цели были ликвидированы в Запорожской области Операторы БПЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидировали четыре пикапа с личным составом украинской армии в тыловых районах противника на ореховском направлении в Запорожской области, рассказали в Министерстве обороны России.
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