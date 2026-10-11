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Газета.ру

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Владелец пельменной в Париже рассказал об интересе французов к русской кухне

Владелец пельменной в Париже рассказал об интересе французов к русской кухне

Французы составляют половину от всех посетителей парижского кафе Pelmeni Korner, в котором можно заказать пельмени и другие распространенные в России блюда.

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