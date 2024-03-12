В Сочи живут самые спортивные Спортом занимаются везде. Пришёл на буну - отожмись. Зашёл в туалет - делай подход по присяду.
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В Сочи живут самые спортивные Спортом занимаются везде. Пришёл на буну - отожмись. Зашёл в туалет - делай подход по присяду.