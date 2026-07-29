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Тысячи машин пострадали в России от стихии

Тысячи машин пострадали в России от стихии

За период с января по июнь 2026 года в России резко возросло число машин, получивших повреждения в результате падения деревьев, обломков строений и билбордов, а также других объектов из-за погодных бедствий.

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