Тысячи машин пострадали в России от стихии

За период с января по июнь 2026 года в России резко возросло число машин, получивших повреждения в результате падения деревьев, обломков строений и билбордов, а также других объектов из-за погодных бедствий.
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