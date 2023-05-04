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Кудерметова перед матчем со Швентек: «У нее скорее мужской стиль игры, потому что она использует крученые удары и пытается играть очень агрессивно»

«Неважно, кто на другой стороне. Я постараюсь показать свой лучший теннис и свою лучшую форму. Будет тяжелый матч, но я с нетерпением жду этого вызова.

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