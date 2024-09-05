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ВМС США отправили в отставку командира эсминца, которого высмеяли в Сети

ВМС США отправили в отставку командира эсминца, которого высмеяли в Сети

Социальные сети Командира американского авианосца USS John S. McCain Кэмерона Ясте отправили в отставку после того, как в Сети опубликовали его нелепое фото, на котором он стреляет из винтовки с перевернутым прицелом.

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