ВМС США отправили в отставку командира эсминца, которого высмеяли в Сети

Социальные сети Командира американского авианосца USS John S. McCain Кэмерона Ясте отправили в отставку после того, как в Сети опубликовали его нелепое фото, на котором он стреляет из винтовки с перевернутым прицелом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии