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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, МБА сыграет с УГМК и другие матчи

В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся шесть матчей. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Курска, московская МБА дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

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