Медвежий угол
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Медвежий угол

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Прелестный опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете?

Прелестный опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете?

В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали? Один из крупнейших аккаунтов в соцсети X - "World of Statistics" - с 3,5 миллионов подписчиков, занимающийся сбором статистики, провёл перед Новым годом следующий опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете? Результат, как говорится, налицо: Если глава Запада Байден в своей же американской соцсети набрал 7%, то можно представить, сколько здесь было бы у его "замов" - Шольца с Макроном, которые на публике даже пытаются показать какое-то свое превосходство перед Путиным.

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Комментарии
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Мария Беликова
Интеллектуальное превосходство Путина над всеми остальными Президентами настолько очевидны, что результаты опроса вряд ли кого  удивили!
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Безусловно В.В. Путин, батька Лукашенко, Алаудинов Апти Аронович!!!!
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1 час.
Alexander Kozlov
Результаты показали, что украинцев при обстрелах жалеть не нужно. Большинство их поддерживает обстрелы России.
Ответить
10 мин.

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