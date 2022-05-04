Жизнь без импорта: что ждет отрасль дизайна и строительства с уходом иностранных компаний

Как текущая политико-экономическая ситуация повлияла на сферу дизайна интерьера и архитектуры.Как текущая политико-экономическая ситуация повлияла на рынок строительных и отделочных материалов? С какими проблемами сталкиваются российские производители подобной продукции и те, для кого она предназначена — компании, предлагающие услуги по ремонту помещений, дизайнеры интерьеров, архитекторы? Какие возможны варианты решения задач, связанных с произошедшими изменениями и ограничением доступа к импорту? Эти вопросы обсудили представители отрасли в ходе организованного «Ридусом» совместно с Archclub.