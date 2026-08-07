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Царьград

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Казалось конспирологией, но сбывается на глазах: Что ждёт Россию и мир?

Казалось конспирологией, но сбывается на глазах: Что ждёт Россию и мир?

В исследовании, проведённом международной командой экспертов и опубликованном британской газетой Daily Mail, выдвинуто предложение сократить численность населения Земли до 4 миллиардов человек к 2200 году.

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