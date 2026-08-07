Казалось конспирологией, но сбывается на глазах: Что ждёт Россию и мир?

В исследовании, проведённом международной командой экспертов и опубликованном британской газетой Daily Mail, выдвинуто предложение сократить численность населения Земли до 4 миллиардов человек к 2200 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии